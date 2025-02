Preços de etanol e gasolina sobem em SP pelo 2º mês consecutivo, aponta Sem Parar

Os preços dos combustíveis no Estado de São Paulo aumentaram pelo segundo mês consecutivo, de acordo com levantamento realizado pela empresa Sem Parar, de soluções automáticas de pagamento. Influencia na alta o reajuste das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que entrou em vigor no início de fevereiro, conforme indica a pesquisa.

O preço médio por litro da gasolina comum subiu de R$ 5,97 em janeiro para R$ 6,14 em fevereiro, aumento de 2,8%. Já a gasolina aditivada registrou alta de 3,2%, passando de R$ 6,50 para R$ 6,70 por litro.