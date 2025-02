Correção: IGP-M acelera a 1,06% em fevereiro, após 0,27% em janeiro, afirma FGV

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 1,06% em fevereiro, após alta de 0,27% em janeiro, informou nesta quinta-feira, 27, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o indicador acumula em 12 meses alta de 8,44%.

A matéria divulgada anteriormente tinha uma incorreção. O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de fevereiro veio após uma alta de 0,27% em janeiro, e não de 0,94% em dezembro, como constou. Segue o texto com a correção.

A alta de 1,06% ficou acima da mediana das estimativas do mercado financeiro no levantamento do Projeções Broadcast, de avanço de 1,01%.