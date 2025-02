Devemos dar um passo por vez e não apressar cortes de juros, diz Nagel, do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Joachim Nagel, defendeu que o BCE "dê um passo por vez" em termos de política monetária e não se apresse no processo de redução de juros, diante do comportamento recente da inflação e do "elevado grau de incerteza".

"Com isso em mente, é aconselhável que (o BCE) mantenha a postura de ser dependente de dados e tomar decisões a cada reunião", disse Nagel, em comunicado divulgado com o relatório anual do Bundesbank nesta terça-feira.