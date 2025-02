Alimentação e Bebidas sobem 0,61% no IPCA-15 de fevereiro, revela IBGE

Os preços do grupo Alimentação e Bebidas subiram 0,61% em fevereiro, após a alta de 1,06% registrada em janeiro. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), divulgado nesta terça-feira, 25, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entre os componentes do grupo, a alimentação no domicílio teve alta de 0,63% em fevereiro, desacelerando após o avanço de 1,1% no mês anterior. Contribuíram para esse resultado os aumentos da cenoura (17,62%) e do café moído (11,63%). Entre as quedas, destacam-se a batata-inglesa (-8,17%), o arroz (-1,49%) e as frutas (-1,18%).