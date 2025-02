STF valida lei que elevou alíquota de ICMS para 20% no Ceará, mas derruba nove trechos

O Supremo Tribunal Federal ( STF ) considerou constitucional a Lei Nº 18.665/2023 que aumentou a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) de 18% para 20% no Ceará. Porém, nove trechos do texto foram derrubados.

Outra alteração que só se realizará pela legislação é o benefício ou incentivo fiscal do ICMS para empresas de telemarketing; diferentemente de outros setores, que continuarão aptos a mudanças de alíquotas via decretos do Governo do Estado. Apesar de Hugo ter dito que as situações são violação da legalidade, o STF não acolheu o argumento.

O governador, também, não definirá mais quando o ICMS será cobrado de forma antecipada ou adiada no Estado. O advogado contratado pelo PDT para o ajuizamento da ADI, Hugo Segundo , explicou que, antes, ficava a cargo do Estado “dar para uns e não para outros, sem passar pelo crivo da Assembleia”. Agora as mudanças serão por lei.

Porém, o artigo 2º, no parágrafo V, alínea “a”, que tratava que, por decreto, seria possível definir quem pagaria a cobrança do ICMS antecipadamente na fronteira foi considerado inconstitucional. Com a alteração, a definição ou não do pagamento só ocorrerá por meio de lei aprovada na Alece.

Ficou decidido, ainda, que a Secretaria da Fazenda do Ceará ( Sefaz-CE ) não pode cancelar o Cadastro Geral da Fazenda ( CGF ) de empresas devido à inadimplência, isto é, ao “não pagamento do auto de infração, quando for o caso”.

"O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a legalidade de mais de 95% da Lei Estadual do Ceará. A decisão reforça a constitucionalidade de questões estruturantes da norma. No que se refere aos poucos dispositivos declarados inconstitucionais, a decisão será rigorosamente cumprida, com a adoção das medidas de ajuste necessárias", informou em nota a secretaria.

O desfecho do julgamento, no entanto, foi avaliado positivamente pela Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE).

Confira na íntegra resposta enviada pela Sefaz

"A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) informa que o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a legalidade de mais de 95% da Lei Estadual do Ceará. A decisão reforça a constitucionalidade de questões estruturantes da norma. No que se refere aos poucos dispositivos declarados inconstitucionais, a decisão será rigorosamente cumprida, com a adoção das medidas de ajuste necessárias.

Destaca-se que tais dispositivos consistem praticamente em enunciados normativos hipotéticos,

sem qualquer aplicabilidade prática nas ações desta Sefaz.

Abaixo, segue resumo sintético da decisão do STF:

DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE:

1. O STF sequer conheceu o pedido de inconstitucionalidade formal, declarando a

constitucionalidade da tramitação, em regime de urgência, do projeto de lei, respeitando

as normas regimentais da Casa Legislativa do Ceará, mencionando inclusive, que a

tramitação de urgência não impediu que fossem apresentadas e apreciadas diversas

propostas de emendas parlamentares, igualmente, sob amparo do regimento interno da

casa legislativa.

2. No que se refere às alegações de delegação indevida, ao poder executivo, de matérias

reservadas à lei em sentido estrito, como a responsabilidade por substituição tributária

(art. 34);

3. Confirmou a constitucionalidade da alíquota modal, no que se refere ao pedido de

inconstitucionalidade quanto à Lei 18.305/2023, revogada tacitamente pela Lei

18.665/2023.

4. O Poder Executivo pode deferir métodos alternativos e simplificados de apuração do

imposto devido e Regime Especial de Tributação, medidas que, pelo teor do texto

legal, não implicam ou aprovam a modificação de aspectos essenciais da obrigação

tributária principal sujeitos à reserva de lei;

5. No que se refere às seguintes alegações:

a) violação à não-cumulatividade do ICMS;

b) violação da legalidade tributária;

c) infringência à busca da verdade,;

d) definição de regras de vedação da cumulatividade de créditos tributários no caso de

lançamento de ofício

foram todos os argumentos rechaçados pelo STF, confirmando, pois, a constitucionalidade

da Lei estadual do Ceará.



DECLARAÇÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA:

1. No que se refere a cassação/cancelamento da inscrição estadual continua a

possibilidade em caso de não resolução das pendências, revelia ou não acolhimento da

defesa apresentada pelo contribuinte no processo administrativo, apenas foi declarada

a inconstitucionalidade de cassação/cancelamento da inscrição estadual pelo não

pagamento do auto de infração, conduta esta não adotada pela Sefaz/CE.

2. O STF afirmou não ser possível a anulação de ofício da inscrição do CGF no caso de

simulação de existência do estabelecimento da empresa, em que a atividade relativa

ao objeto social informado em seu ato constitutivo não for efetivamente exercida na

empresa, em razão de que devem existir outros indícios de que a conduta foi dolosa

ou tinha fins fraudulentos. Esta decisão não prejudica os procedimentos já realizados

por esta Secretaria de Fazenda, que leva em consideração as irregularidades praticadas

pelas empresas de forma muito diligente a fim de tomar a medida de anulação de

ofício da inscrição no CGF.



DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE:

1. Quanto ao ICMS pago na fronteira, a declaração de inconstitucionalidade não retira a

cobrança na entrada deste Estado, em razão do § 6.º do art. 2.º, acrescentado pelo art.

11 da Lei n.º 19.139, de 2024 (DOE 20/12/2024) que define que todas as mercadorias

que forem procedentes de outra unidade da Federação sujeitam-se ao pagamento

antecipado do ICMS relativo à operação de saída subsequente, salvo exceções já

dispostas na própria legislação tributária, redação esta que se coaduna com a

interpretação dada pelo Supremo.

2. Quanto à decisão de inconstitucionalidade referente ao prazo decadencial, restringe-se

à observância da lei complementar, de modo a observar o prazo decadencial, mesmo

nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o que pode ser prejudicial às empresas

que são diligentes com suas obrigações tributárias. Portanto, quanto ao prazo

decadencial de 5 anos, não houve quaisquer alteração, nos termos do CTN. Cumpre

salientar que as ações desta Secretaria de Fazenda atinentes a monitoramento fiscal,

estas, na maioria dos casos, possuem caráter permanente, ocorrendo no próprio

exercício fiscal, distanciando-se demasiadamente do prazo decadencial. Daí tratar-se

de enunciado normativo sem aplicabilidade fática.

3. No que se refere ao benefício fiscal para empresas de telemarketing, cumpre destacar

que não se trata de novo incentivo fiscal, mas neste caso específico, houve mera

reprodução do art. 43-B da Lei anterior do ICMS (Lei n.º 12.670, de 1996), bem como

este tratamento tributário foi anterior à Lei Complementar 160/2017 e fôra

reinstituído pelo Decreto 32.563, de 2018, em observância a esta Lei Complementar, e

ao Convênio ICMS 190/2017. Contudo, o benefício fiscal não é utilizado por nenhum

contribuinte, constituindo mera hipótese normativa, sem quaisquer aplicabilidade

fática"

Bolsonaro denunciado no STF: veja os próximos passos após denúncia da PGR l O POVO News

Mais notícias de Economia