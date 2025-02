Lula participa na segunda-feira, no RS, de mais um evento para impulsionar indústria naval

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa na próxima segunda-feira, 24, da assinatura do contrato da primeira licitação do Programa de Ampliação da Frota da Petrobras, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O contrato prevê a aquisição de quatro navios da classe Handy, no valor de US$ 69,5 milhões (R$ 396 milhões).

As encomendas integram o programa TP 25, da Transpetro, que vai aumentar a frota da subsidiária da Petrobras em 25%.