Dólar sobe à tarde com aversão ao risco no exterior e alcança R$ 5,73

O gatilho principal para o escorregão do real teria sido uma piora adicional na percepção de risco no exterior após a notícia da descoberta de um novo coronavírus com potencial pandêmico na China. Houve também declarações de Donald Trump sobre tarifas de importação de 25% sobre carros a partir de abril.

As bolsas em Nova York e as taxas dos Treasuries aprofundaram o ritmo de queda, ao passo que as cotações do petróleo caíram quase 3%. Divisas emergentes e de países exportadores de commodities acentuaram as perdas.

"O dólar vinha numa calmaria pela manhã, com baixa liquidez, mas a piora da aversão ao risco lá fora acabou respigando por aqui no fim do dia", afirma o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo. "Nos últimos dias, o mercado local estava meio anestesiado com o diferencial de juros, o leilão de linha do Banco Central e as captações lá fora de empresas e do Tesouro".

Com máxima a R$ 5,7362, o dólar à vista terminou o pregão em alta de 0,46%, a R$ 5,7306. A divisa encerra a semana com ganhos de 0,60%, mas ainda acumula perdas de 1,82% em fevereiro, após ter recuado 5,56% em janeiro. No ano, o dólar acumula desvalorização de 7,27% em relação ao real, que apresenta o segundo melhor desempenho entre as principais moedas globais em 2025, atrás apenas do rublo russo.

Apesar da predominância do quadro externo na dinâmica do mercado cambial, operadores citaram também certo desconforto com o quadro fiscal após declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre abertura de crédito extraordinário de R$ 4 bilhões para restabelecer linhas do Plano Safra que haviam sido interrompidas pelo atraso na aprovação do Orçamento de 2025.