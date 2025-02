Azul aprova aumento de capital de até R$ 3,3 bi com emissão de ações

A Azul informou na noite da quinta-feira, 20, que seu Conselho de Administração aprovou um aumento de capital mediante a subscrição privada de novas ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN) no valor de, no mínimo, R$ 72 milhões e, no máximo, R$ 3.370.258.632,00.

A operação prevê a emissão de, no mínimo, 1,2 bilhão e no máximo 2 bilhões de novas ações ordinárias e 722.279.696 novos papéis preferenciais, sendo todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 0,06 para as ONs e R$ 4,50 para as PNs. No caso das preferenciais, o valor é 21,3% maior que o fechamento do papel no pregão da quinta-feira.