Correção: Nubank tem lucro líquido ajustado de US$ 610 milhões no 4tri24, alta de 87% em um ano

O Nubank anunciou lucro líquido de US$ 552,6 milhões no quatro trimestre de 2024, aumento de 85% na comparação com o mesmo período de 2023 e considerando as variações livres dos efeitos de câmbio. O lucro ajustado ficou em US$ 610 milhões, aumento de 87%. No ano de 2024, o banco praticamente dobrou o lucro líquido, para US$ 1,97 bilhão.

Na nota publicada anteriormente há uma incorreção no quinto parágrafo no número da carteira de crédito. A carteira sujeita a juros é de US$ 11,2 bilhões e não como constou e a variação anual é de 13%. Segue a texto corrigido:

O banco digital fechou dezembro com 114,2 milhões de clientes, dos quais 4,5 milhões foram adicionados só no quatro trimestre e 20 milhões em todo o ano passado. No Brasil, chegou perto de 102 milhões de clientes, o terceiro maior banco do País em número de correntistas. Do total de clientes, 94,9 milhões são ativos, ou seja, fazem efetivamente transações.

A carteira de crédito da fintech, considerando os recursos sujeitos a juros, cresceu 75% na comparação de 12 meses, encerrando 2024 em US$ 11,2 bilhões. Já a carteira total aumentou 45% em 12 meses e 13% no trimestre, para US$ 20,7 bilhões.

"O ano de 2024 foi transformacional para o Nubank", disse o fundador e CEO da fintech, David Vélez, no balanço, ressaltando os 114 milhões de clientes e as receitas anuais de US$ 11,5 bilhões em 2024. No ano passado, o banco avançou em estratégias para fora do mundo financeiro, lançando um plano de celulares, o NuCel, e produtos para viagens, o NuTravel, que em 2025 serão reforçados.

O retorno sobre o patrimônio (ROE, na sigla em inglês) anualizado ficou em 29% no quarto trimestre. Já as receitas da fintech somaram US$ 2,99 bilhões, um salto de 50%.

No crédito, para 2025, o diretor de Relações com Investidores do Nubank, Jorg Friedemann, conta que o banco estará vigilante com o cenário macroeconômico. Ao mesmo tempo, tem potencial grande dentro de casa para avançar no mercado de empréstimos, sobretudo quando se considera que, dos mais de 100 milhões de clientes, menos de 50% possuem cartão de crédito, que costuma ser o primeiro produto de acesso ao mundo do crédito.

Inadimplência

A taxa de inadimplência terminou o quarto trimestre em 7%, considerando os atrasos acima de 90 dias, ante 7,2% do trimestre anterior. Para os atrasos mais curtos, entre 15 e 90 dias, a taxa fechou dezembro em 4,1%, ante 4,4% de setembro. Já a despesa com provisões para devedores duvidosos subiu 36%, para US$ 804 milhões.