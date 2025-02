Glencore tem prejuízo de US$ 1,63 bilhão em 2024, mas planeja retornar US$ 2,2 bi a acionistas

A Glencore registrou prejuízo líquido de US$ 1,63 bilhão em 2024, revertendo lucro de US$ 4,28 bilhões de 2023, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 19. O resultado foi afetado por baixas contábeis de US$ 5,3 bilhões.

Já o Ebitda ajustado anual da mineradora anglo-suíça caiu 16%, a US$ 14,36 bilhões, vindo um pouco abaixo da previsão de analistas, de US$ 14,61 bilhões, segundo levantamento da Visible Alpha. A receita aumentou 6%, a US$ 230,94 bilhões, mas também ficou aquém do consenso, de US$ 232,93 bilhões.