Gestora cearense lança fundo imobiliário na bolsa de valores

Astor Capital vê que mercado financeiro nacional está cada vez mais aberto a iniciativas fora do eixo do Rio de Janeiro e São Paulo

A empresa considerou o momento como um símbolo de avanço, por ser uma gestora independente do Nordeste frente ao mercado nacional. A gestora trabalha com gerenciamento de ativos e de patrimônio financeiro, familiar ou de instituições.

Rodrigo afirmou que o momento traz orgulho pelo fato de a companhia não estar na avenida Faria Lima, em São Paulo, conhecida como o centro de negócios do País. A empresa funciona no Duets Office Towers, no bairro Cocó, em Fortaleza.

Em comunicado reforçou, ainda, que o mercado financeiro está cada vez mais aberto a iniciativas fora do eixo do Rio de Janeiro e São Paulo.

"Estou super feliz com um sonho realizado. Desde que me aproximei do mercado financeiro, vi cada vez mais perto ele chegar, e hoje foi o início de uma jornada", acrescentou.

A cerimônia contou, também, com um momento de tocar o sino, uma parte simbólica da B3. "Foi um caminho de muito trabalho, mas acima de tudo de crença no nosso potencial e no potencial do nosso Estado", segundo Rodrigo.

"Nosso compromisso sempre foi entregar valor aos nossos clientes e mostrar que o Nordeste tem gestoras de alto nível, capazes de liderar grandes operações", pontuou.