Tarcísio elogia Lula por túnel Santos-Guarujá e anuncia leilão para 1º de agosto

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), elogiou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira, 18, ao falar sobre a reunião que teve com o petista para a definição do leilão do túnel Santos-Guarujá. Ele informou que o pregão acontecerá em 1º de agosto. "É bom que se registre, houve muita sensibilidade do governo federal e quero agradecer publicamente", disse. O presidente e o governador conversaram na quarta-feira passada, 12, em reunião fora das agendas de ambos. Tarcísio também não publicou o encontro em suas redes sociais, preferindo postar um vídeo cumprimentando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em almoço.

"Apresentamos uma proposta que iria acelerar o leilão do túnel Santos-Guarujá e o governo federal topou. O presidente da República deu ok. Hoje publicaram o convênio de delegação", disse Tarcísio. "No dia 27, o presidente da República vai estar em Santos conosco para lançar o edital. Já tem data para o leilão, que é 1º de agosto. Estaremos na Bolsa para celebrar." Sabesp Nesta terça-feira, o chefe do Executivo paulista anunciou R$ 7,5 bilhões de investimentos junto da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para saneamento em nove municípios da Baixada Santista.