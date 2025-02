Parcela de óleo da União bate recorde em dezembro e atinge 118 mil bpd, diz PPSA

A parcela de óleo da União atingiu novo recorde mensal em dezembro, chegando a 118 mil barris por dia, incluindo a produção dos contratos de partilha e das áreas não contratadas de Atapu e Tupi, informou a Pré-Sal Petróleo (PPSA). Em dezembro, a União teve direito a 201 mil m3 de gás natural por dia, em cinco contratos de produção e no Acordo de Individualização da Produção (AIP) de Tupi.

O campo de Búzios foi o principal produtor neste regime, com 193,79 milhões de barris de óleo, seguido de Mero, com 91,38 milhões, e Sépia, com 33,67 milhões.