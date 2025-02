Para Arnaldo Jardim, suspensão de aumento da mistura de biodiesel desorganiza cadeia produtiva

O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), presidente da Comissão Especial da Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde e relator da Lei do Combustível do Futuro, disse que a decisão do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) de suspender a elevação da mistura de biodiesel no diesel fóssil, de 14% para 15%, desorganiza uma cadeia produtiva que se planejou para atender as regras estabelecidas pela Lei do Combustível do Futuro. "Isso é um grande erro", afirmou em nota.

Ele citou que dados do Ministério de Minas e Energia (MME) mostram impacto no preço da mistura de R$ 0,02. "A questão aqui não é apenas sobre preço, mas sim sobre previsibilidade, fundamental para o fortalecimento do setor de biocombustível no Brasil."