Nota Fiscal Paulista libera R$ 40,6 milhões em créditos para consumidores

Os créditos da Nota Fiscal Paulista referentes a fevereiro já estão disponíveis para saque, segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado São Paulo. Serão R$ 40,6 milhões, referentes ao cálculo de compras feitas no comércio em outubro do ano passado.

Mais da metade dos valores, R$ 21,9 milhões, podem ser utilizados por entidades beneficentes cadastradas para uso em reformas, investimentos e outras melhorias na infraestrutura.