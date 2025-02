Haddad diz que inflação de 5% é 'relativamente normal'; meta do BC é 3%

O ministro disse ainda que a valorização do dólar no mundo pressionou a inflação. Isso exigiu a ação do Banco Central, que adotou uma política monetária contracionista para controlar a inflação. Com a valorização do real ante o dólar nas últimas semanas, Haddad espera uma estabilização de preços.

"Com a valorização do dólar pelo mundo, isso acabou nos fazendo ter problemas com inflação no segundo semestre do ano passado. Por isso, o Banco Central teve de intervir para garantir que a inflação fosse controlada", disse.

Longe da meta

Em 2024, a inflação oficial do País, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fechou em 4,83%, acima do teto da meta (de 4,5%), puxada pelo impacto do câmbio e pela alta de preços dos alimentos. Economistas afirmam que a preocupação com o IPCA segue agora em 2025, apesar da menor pressão do câmbio até agora. Para Heron do Carmo, da FEA/USP, o governo deveria focar no controle dos gastos públicos, em vez de depender exclusivamente da política monetária. "Inflação é sempre preocupante, especialmente no Brasil", diz ele.