CNPE dá aval para Brasil aderir à AIE e à Irena como país-membro

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) deu aval nesta terça-feira para a inclusão do Brasil como país-membro da Agência Internacional de Energia (AIE) e da Agência Internacional para as Energias Renováveis (Irena).

No início do ano, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já havia anunciado a retomada do processo de adesão do Brasil à Agência Internacional de Energias Renováveis (Irena), durante agenda oficial em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.