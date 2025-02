CNPE aprova criação de operação para para combater fraudes na mistura do biodiesel ao diesel

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou nesta terça-feira, 18, a criação de uma operação conjunta entre órgãos do governo federal para "combater fraudes na mistura obrigatória do biodiesel ao diesel", hoje no patamar de 14%. Essa operação será coordenada pelo Ministério de Minas e Energia (MME).

A ideia, segundo o Conselho, é aperfeiçoar os "instrumentos regulatórios e de fiscalização para assegurar a concorrência justa quanto à oferta de preços".