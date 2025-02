Benefício de guerra comercial ao Brasil, se houver, será menor, diz economista-chefe do Itaú

O economista-chefe do Itaú Unibanco, Mario Mesquita, avaliou nesta terça-feira, 18, que os benefícios que o Brasil pode obter em uma nova guerra comercial deflagrada pelas tarifas de Donald Trump devem ser menores do que no primeiro mandato do republicano.

"O beneficio, se tiver, será menor", afirmou Mesquita durante a apresentação do cenário do banco à imprensa. Para o economista, a impressão é que as políticas de Trump migraram do "America First" - EUA em primeiro lugar - para o "America Only" - ou seja, apenas os Estados Unidos -, o que fragiliza a narrativa de investimentos fora do país, seja em economias próximas, movimento conhecido como nearshoring, ou em países aliados (friendshoring) das nações desenvolvidas do Ocidente.