Taxas de juros têm nova sessão de queda com IBC-Br fraco e apostas na corrida para 2026

Os juros futuros deram sequência ao rali iniciado em meados da tarde da sexta-feira, 17, e fecharam a sessão com queda firme, com destaque para o alívio de mais de 20 pontos na ponta longa da curva. O recuo do IBC-Br acima do consenso deu combustível à redução das apostas num Copom mais agressivo no ciclo de aperto monetário, influenciando as taxas curtas, enquanto a perspectiva de que Lula esteja fora da disputa eleitoral em 2026 derrubou os vencimentos a partir de 2029.

As principais taxas terminaram o dia não somente no piso, como também nos níveis mais baixos desde meados de dezembro, e com volume atipicamente elevado para uma sessão sem mercados em Nova York. As bolsas por lá estiveram fechadas em função de um feriado nos EUA.