Petrobras contratará mais 44 barcos de apoio e gaseiros até 2026, afirma Magda Chambriard

Além de uma feira do setor, a Petrobras vai lançar uma segunda licitação para incrementar a frota da subsidiária de transporte Transpetro e assinar protocolos de intenção com vistas ao reaproveitamento de plataformas.

A executiva falou em evento no Terminal da Baía de Ilha Grande (Tebig), em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Magda ainda citou a entrada em operação do novo navio plataforma (FPSO) Almirante Tamandaré, no mega-campo de Búzios. Maior FPSO em operação do País, o navio tem capacidade de produção de 225 mil barris por dia (bpd), sendo o primeiro de uma série de quatro que vão atuar no campo.

"Miseravelmente (na pior das hipóteses), Búzios vai produzir 1,5 milhão de barris por dia num futuro próximo", disse Magda.