Para CBIC, mercado imobiliário em 2025 deve ficar perto da estabilidade

Com limitação nos financiamentos, os lançamentos e as vendas de imóveis no País devem oscilar perto da estabilidade em 2025, de acordo com estimativa divulgada nesta segunda-feira, 17, pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). "Esperamos que 2025 vai ser um ano mais desafiador", afirmou o economista Celso Petrucci, membro da CBIC.

No Minha Casa Minha Vida (MCMV), a previsão é que os negócios fiquem estáveis, com lançamentos e vendas em 2025 próximos do recorde observado em 2024. Embora haja demanda dos compradores, o setor depende de financiamentos a juros baixos, subsidiados pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).