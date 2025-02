Neoenergia tem lucro líquido de R$ 852 milhões no 4º trimestre de 2024; queda anual de 12%

No acumulado de 2024, a empresa lucrou R$ 3,635 bilhões, redução de 19% em comparação com igual intervalo de 2023.

A Neoenergia reportou lucro líquido de R$ 852 milhões no quarto trimestre de 2024, queda de 12% em relação ao mesmo período de 2023. Com ajustes, o lucro da empresa somou R$ 1,387 bilhão, redução de 5% na mesma base anual de comparação.

De outubro a dezembro do ano passado, a receita líquida da Neoenergia somou R$ 12,844 bilhões, aumento anual de 15%. Considerando os 12 meses do ano passado, a receita da Neoenergia alcançou R$ 46,680 bilhões, crescimento de 10%, ante igual intervalo de 2023.

Já o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebida, da sigla em inglês) foi de R$ 3,077 bilhões, crescimento de 8% no ano contra ano. No ano, o Ebitda da companhia foi de R$ 12,517 bilhões, alta 1% em igual intervalo.

A dívida líquida da Neoenergia, incluindo caixa, equivalentes de caixa e valores mobiliários, somou R$ 43,220 bilhões, montante 10% maior do que o observado um ano antes. O crescimento da dívida é explicado pela execução de investimentos dos projetos de redes. Segundo a empresa, 87% do endividamento é de longo prazo e 13% com vencimento no curto prazo.

A alavancagem, medida pela razão entre a dívida líquida e o Ebitda ajustado, passou de 3,17 vezes em dezembro de 2023, para 3,45 vezes ao final de 2024, incremento de 0,28 vez.