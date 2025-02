Moedas Globais: dólar opera perto da estabilidade em dia de negócios reduzidos

Os investidores acompanharam a reunião de emergência chamada pelo primeiro-ministro francês, Emmanuel Macron, com os países europeus para discutir a guerra na Ucrânia. Já as autoridades americanas vão à Arábia Saudita para iniciar negociações diretas com Moscou sobre o fim da guerra.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse que "uma garantia de segurança dos Estados Unidos é a única maneira efetiva de deter a Rússia de atacar a Ucrânia novamente", em declaração feita após a reunião entre os líderes europeus. Starmer afirmou que o Reino Unido assumirá um papel de "liderança" nas negociações.

A questão tarifária, com as novas medidas anunciadas pelo presidente Donald Trump, segue no radar dos investidores. Uma recuperação notável do dólar "é improvável esta semana", disseram os analistas da Monex Europe em relatório. "A ata da reunião do Fed na quarta-feira pode ser lida como um tanto datada, deixando a sorte do dólar nas mãos do imprevisível presidente Trump", segundo eles.

*Com informações da Dow Jones Newswires