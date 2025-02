Milei: criptomoeda envolvida em polêmica será investigada por suposta fraude

Presidente da Argentina, Javier Milei / Crédito: LUIS ROBAYO / AFP

Após publicar uma mensagem sobre token da criptomoeda $Libra, o presidente argentino Javier Milei está envolto em uma polêmica que faz com que a oposição passe a falar de impeachment. Mas o caso motivou uma investigação anunciada pelo próprio governo para esclarecimento. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O comunicado da Presidência argentina noticiou a criação de uma Força-Tarefa Investigativa encarregada de "iniciar uma investigação urgente sobre o lançamento da criptomoeda $Libra e todas as empresas ou pessoas envolvidas nesta operação".

A crise foi desencadeada por uma postagem na qual Milei apontou que a criptomoeda $Libra incentivaria o crescimento da Argentina e deixou um link para o investimento.

"A Argentina Liberal cresce. Este projeto privado se dedicará a incentivar o crescimento da economia argentina, financiando pequenas empresas e empreendimentos argentinos. O mundo quer investir na Argentina", afirmou na rede social X (antigo Twitter). Em seguida, o ativo teve um aumento de 10 vezes em seu preço e chegou próximo a US$ 5 mil. No entanto, despencou nas horas seguintes. Ou seja, milhares de investidores perderam esse dinheiro investido. Em meio ao colapso da criptomoeda, Milei apagou a mensagem e publicou uma nova em suas redes sociais na madrugada do último sábado, 15 de fevereiro, com o argumento de que não tinha detalhes sobre a criptomoeda que acabara de divulgar.

Volume de recursos movimentados chegou a US$ 4,5 bi Com a disparada, os desenvolvedores da moeda passaram então a vender seus ativos, o que fez com que a moeda perdesse praticamente todo seu valor. De acordo com o jornal argentino La Nacion, cerca de 80% dos ativos da $Libra estavam nas mãos dos desenvolvedores, que criaram o site para divulgar a moeda instantes antes de Milei fazer sua divulgação. Com isso, a venda em massa após a valorização fez com que a moeda entrasse em colapso. Ainda conforme o jornal, o volume de recursos movimentados pelas compras e vendas chegou a US$ 4,5 bilhões no intervalo de duas horas.

Influenciador diz ter perdido US$ 1 milhão

Um dos milhares de investidores que perderam o dinheiro investido foi o influenciador Ape (@ApeMP5). Ele afirma que o seu prejuízo foi de cerca de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,70 milhões). Ape é um influenciador financeiro focado na compra de memecoins, que são criptomoedas inspiradas em memes ou tendências da internet. Essas moedas virtuais normalmente são altamente voláteis e ganham popularidade por meio de influenciadores e comunidades online. No seu perfil no X, Ape publicou um vídeo gritando majoritariamente em inglês, mas com trechos em espanhol, dizendo que Milei fez ele perder tudo com a criptomoeda que divulgou.