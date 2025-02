Faturamento do varejo cresce 4% em janeiro, mesmo com lojas mais vazias, aponta IPV

O faturamento nacional do varejo físico cresceu 4% em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2024. Mesmo com as lojas mais vazias, o ganho foi impulsionado principalmente pelo aumento no tíquete médio geral, que subiu 6,7% na mesma base de comparação. Os dados fazem parte da pesquisa Índice de Performance do Varejo (IPV), da HiPartners.

As lojas situadas em shoppings registraram alta de 5% no faturamento, com um tíquete médio 7,8% maior do que janeiro de 2024. Enquanto isso, as lojas de rua faturaram 3% mais, com um aumento anual de 6,4% do tíquete médio.