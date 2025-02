'Estejam preparados porque estamos pisando no acelerador', afirma presidente da Petrobras

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, voltou a dizer nesta segunda-feira, 17, que a estatal vai pisar no acelerador das encomendas à cadeia de óleo e gás, pedindo que se preparem para dar uma resposta adequada ao fornecimento. "(Fornecedores,) estejam preparados porque estamos pisando no acelerador, seja para fazer navios para exploração e produção de óleo e gás, seja para fazer refinarias e ampliar a capacidade de refino. Vamos pisar no acelerador e vocês são essenciais para o sucesso dessa nossa jornada", disse Magda.

Ela voltou a dizer que, em gestões anteriores, a companhia investia somente 70% do que era previsto em seu plano de negócios, o que teria sido corrigido sob sua batuta. "Em agosto de 2024, já estávamos performando a 100% (do capex previsto). Quando comparamos com o que vínhamos performando antes com o que estamos fazendo agora, estamos botando 35% a mais de dinheiro no mercado. Isso é muita coisa e demanda um esforço muito grande da Petrobras e de fornecedores nacionais", continuou.