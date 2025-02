Bolsas da Europa fecham em alta e recorde renovado em Frankfrut com Ucrânia

As bolsas europeias fecharam em alta nesta segunda-feira, 17, dia em que acontece uma reunião de emergência dos países do bloco sobre a Ucrânia e a segurança do continente. Em Frankfurt, o DAX renovou o recorde de fechamento. A liquidez, no entanto, é afetada pelo feriado do Dia dos Presidentes, que mantém os mercados fechados nos Estados Unidos.

As discussões sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia levaram as ações da BAE Systems a saltarem 8,7%, maior alta porcentual do FTSE, da Bolsa de Londres.