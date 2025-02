Preço da gasolina cai 5% em Fortaleza em um mês; redução chega a R$ 0,32

Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) na comparação das semanas de 9 a 15 de fevereiro e de 5 a 11 de janeiro. / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O preço médio de revenda do litro da gasolina comum em Fortaleza caiu 5% nesta semana em relação a igual período do último mês, com redução de até R$ 0,32. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) na comparação das semanas de 9 a 15 de fevereiro e de 5 a 11 de janeiro.

O valor atual visto na Capital está em R$ 6,07 por litro (L), enquanto na referida semana de janeiro o preço era de R$ 6,39.

O atual preço mínimo de revenda encontrado na Capital foi de R$ 5,78 e o máximo de R$ 6,97, em 45 postos de combustíveis pesquisados. Redução de 2,81% no Ceará O preço médio é menor do que o do Ceará. O Estado contou com queda de 2,81% entre os meses, saindo de R$ 6,39 em janeiro para R$ 6,21 em fevereiro. O preço mínimo de revenda cearense encontrado na gasolina neste mês foi de R$ 5,78 e o máximo de R$ 6,97, em 125 postos de combustíveis.

No Nordeste, o Ceará é o segundo estado com o valor mais barato do combustível. O menor preço está no Piauí e o mais caro no Rio Grande do Norte. Veja o preço médio do litro da gasolina no Nordeste Piauí: R$ 6,12



Ceará: R$ 6,21



Maranhão: R$ 6,21



Paraíba: R$ 6,27



Alagoas: R$ 6,40



Bahia: R$ 6,49



Pernambuco: R$ 6,49



Sergipe: R$ 6,61



Rio Grande do Norte: R$ 6,74 Tanto Fortaleza quanto o Ceará detêm preços abaixo da média regional do Nordeste, cujo montante cobrado por litro está em R$ 6,38. O valor médio está em R$ 6,37 no Brasil. O coeficiente de variação da revenda no País é de 0,397.

Veja o preço médio do litro da gasolina por regiões Sudeste: R$ 6,22



Nordeste: R$ 6,38



Centro-Oeste: R$ 6,40



Sul: R$ 6,52



Norte: R$ 6,77 No Ceará, Fortaleza tem a gasolina comum mais barata. Ao passo que Itapipoca está, atualmente, com o montante mais caro da semana no Estado, de R$ 6,88. Veja o preço médio do litro da gasolina no Ceará Fortaleza: R$ 6,07



Caucaia: R$ 6,10



Juazeiro do Norte: R$ 6,34



Canindé: R$ 6,50



Quixadá: R$ 6,53



Icó: R$ 6,65



Limoeiro do Norte: R$ 6,66



Iguatu: R$ 6,77



Sobral: R$ 6,86



Itapipoca: R$ 6,88 Reajustes nos preços Usados como base para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), os preços por litro do etanol e da gasolina subiram R$ 0,10. A mudança ocorreu a partir do dia 1º d fevereiro e levaram o preço modal para R$ 1,47 por litro, enquanto o diesel e o biodiesel avançaram R$ 0,06 por litro, para R$ 1,12.