Petrobras informa que FPSO Almirante Tamandaré iniciou produção no pré-sal

A Petrobras informou que o FPSO (navio-plataforma) Almirante Tamandaré (Búzios 7) entrou em produção neste sábado no Campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. Esta é a primeira unidade de alta capacidade a ser instalada no campo, com potencial para produzir diariamente até 225 mil barris de óleo (bpd) e processar 12 milhões de metros cúbicos de gás.

De acordo com comunicado da companhia, ao todo, serão 15 poços, sendo 7 produtores de óleo, 6 injetores de água e gás, 1 conversível (produtor e injetor) e 1 injetor de gás, interligados à plataforma por meio de uma infraestrutura submarina.