Governo Trump veta termos de projeto do Brasil e põe bolsa em risco, diz pesquisador

O governo dos Estados Unidos, sob a liderança do presidente Donald Trump, impôs restrições a um projeto acadêmico brasileiro financiado pelo programa Fulbright Specialist Program. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A informação foi fornecida pelo professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e autor do projeto, Marco Antônio Sousa Alves.

O documento, intitulado " The Critical Law Theory Dilemma: Contemporary Challenges A Dilema da Teoria Crítica do Direito: Desafios Contemporâneos ", foi realizado em conjunto com a professora Lorena Martoni.

A iniciativa previa a vinda do professor Bernard Harcourt, da Columbia University, ao Brasil para um período de 15 a 45 dias, durante o qual ele realizaria atividades acadêmicas na instituição. "Direitos humanos" de fora Marco explicou, em entrevista ao O POVO, que a Fulbright entrou em contato recentemente para informar que o projeto necessitaria de ajustes. As modificações exigidas incluíam a retirada ou substituição de termos presentes no texto original, entre eles "direitos humanos", "opressões de gênero, classe e raça", "crise dos princípios democráticos", "emancipação social", "sistemas de opressão" e "promoção da justiça social".

Outros conceitos relacionados à desigualdade, sistema carcerário, crise ecológica e segurança também foram indicados para remoção ou correção. É censura, diz pesquisador

O pedido de revisão do projeto ocorreu por telefone e foi seguido do envio do documento revisado por e-mail, com os trechos assinalados para alteração. De acordo com o professor da UFMG, trata-se de uma censura resultante de uma ordem executiva do Governo Trump, o qual tem se mostrado contrário às pautas de diversidade e de sustentabilidade.

"O presidente Trump está conduzindo uma verdadeira varredura nas universidades e agências de fomento à pesquisa nos Estados Unidos", pontuou. "É uma situação bizarra... me sinto negociando uma bolsa com um regime ditatorial", acrescentou. Ele relatou que a diretora da Fulbright demonstrou constrangimento com a situação e estaria buscando formas de garantir o financiamento para projetos acadêmicos brasileiros.