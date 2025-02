Vale avalia potencial venda de 70% na Aliança Energia para Global Infrastructure Partners

A Vale informou, nesta sexta-feira, 14,, que está avaliando potencial alienação de 70% de participação na Aliança Energia, incluindo os ativos de energia Sol do Cerrado e Consórcio Candonga, presentes no portfólio da companhia, para a Global Infrastructure Partners (GIP).

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz, no entanto, que não há qualquer instrumento vinculante firmado quanto à alienação e que qualquer decisão nesse sentido será tomada em conformidade com as políticas e regras de governança da companhia.