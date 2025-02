Silveira: Vemos sinais claros de que acontecendo uma mudança com a nova gestão da Vale

Silveira falou em um galpão da mineradora em Parauapebas, onde o CEO da mineradora, Gustavo Pimenta, lançou o projeto Novo Carajás, que direciona R$ 70 bilhões para a exploração de cobre e minério de ferro. Pimenta assumiu a liderança da companhia em outubro, após um ruidoso processo de sucessão, no qual o Planalto tentou influenciar, pressionando pela escolha do ex-ministro Guido Mantega para CEO.

O evento contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Jader Filho (Cidades), Celso Sabino (Turismo), Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), Marcio Macedo (Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais da Presidência).