Proporção de jovens que nem estudam e nem trabalham cai mais de dois pontos percentuais no CE

Os chamados "Nem Nem" passaram de 28,57% para 26,6% no 3º trimestre de 2024 na comparação com período equivalente do ano anterior

Os dados constam no Boletim Trimestral da Juventude elaborado pelo analista de políticas públicas do Ipece, Vitor Hugo de Oliveira Silva.

A proporção de jovens, entre 15 e 29 anos, que nem estudam e nem trabalham, os chamados “Nem Nem” diminuiu de 28,57% para 26,26%, na comparação entre o 3º trimestre de 2024 e o 3º trimestre de 2023, conforme dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). A redução foi de 2,31 pontos percentuais, ou cerca de 6,6%.

“Entre 15 e 17 anos de idade, observamos uma redução de 33,3%, ou seja, na comparação do terceiro trimestre de 2024 (3,26%) com igual período de 2023 (4,89%)”, exemplificou.

Já no recorte por área geográfica, o analista observa que Fortaleza apresenta a menor proporção de jovens nessa condição, ou cerca de 22,34%, no período analisado. Já na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e no Interior, as proporções foram, respectivamente, de 25% e 28,47%.

“Em resumo, os números revelam que o Ceará avança na redução de jovens que não estudam nem trabalham, especialmente na faixa etária de 15 a 17 anos. E como sugestão o estudo revela a necessidade de melhorar a transição desses jovens para o mercado de trabalho”, conclui.

