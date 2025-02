Eventual MP para usina a carvão é injustificável e motivo de preocupação, diz FNCE

A Frente Nacional dos Consumidores de Energia (FNCE) apresentou nesta sexta-feira, 14, "preocupação" com uma possível medida provisória para a extensão da geração de energia elétrica à base de carvão mineral no Sul do Brasil. Nesta semana, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, recebeu pedidos de políticos para a edição de uma MP que mantenha o comissionamento de duas usinas a carvão até 2043.

O encontro na sede do MME contou com a presença de prefeitos, parlamentares, representantes do setor e também do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O pleito é para a Usina Termelétrica Candiota III, no Rio Grande do Sul, controlada pela Âmbar Energia, do Grupo J&F. A unidade está paralisada desde o início deste ano. A proposta apresentada também inclui uma usina em Figueiras, no Paraná, que foi vendida pela Copel para a Electra no fim do ano passado.