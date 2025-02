Desemprego recua de forma significativa em 3 das 27 Unidades da Federação no 4º tri, diz IBGE

Em 12 Unidades da Federação, houve aumento na taxa de desemprego no período, porém, com variação considerada estatisticamente estável, ou seja, dentro do intervalo da margem de erro da pesquisa. Nenhuma Unidade da Federação teve elevação estatisticamente significativa na taxa de desemprego, segundo o IBGE.

Os recuos na taxa de desocupação para além da margem de erro ocorreram no Paraná (0,7 ponto porcentual), Minas Gerais (0,7 ponto porcentual) e Rio Grande do Sul (0,6 ponto porcentual).

Na média nacional, a taxa de desemprego caiu de 6,4% no terceiro trimestre de 2024 para 6,2% no quarto trimestre de 2024. Em São Paulo, a taxa de desemprego passou de 6,0% para 5,9% no período.

No quarto trimestre de 2024, as maiores taxas de desocupação foram as de Pernambuco (10,2%), Bahia (9,9%) e Distrito Federal (9,1%), enquanto as menores ocorreram em Mato Grosso (2,5%), Santa Catarina (2,7%) e Rondônia (2,8%).