Banco do Brasil supera R$ 1 bilhão em cashabck, pagos a 3 milhões de clientes

O Banco do Brasil pagou mais de R$ 1 bilhão em cashback aos clientes desde que implementou o benefício, em 2018. No ano passado, o volume de recursos retornados subiu 17%. Ao todo, mais de 3 milhões de clientes receberam cashback do banco. Segundo o BB, clientes que participam do programa de benefícios do banco geram margens mais altas.

O banco permite que os clientes recebam o valor de volta através de aplicação em investimentos, ou na fatura do cartão e no pagamento de produtos e serviços do banco, além de boletos. É possível ganhar cashback através dos gastos no cartão ou de compras no Shopping BB.