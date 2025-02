Amcham Brasil: quase metade das exportações dos EUA ao Brasil tem tarifa zero

Apesar de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter mencionado o Brasil como um dos países que serão alvo de tarifas de importação "recíprocas", quase a metade das vendas de produtos norte-americanos ao mercado brasileiro é livre de tarifas, segundo a Amcham Brasil.

A câmara de comércio explica que a tarifa média de importação aplicada pelo Brasil ao mundo é de 12,4%, mas que para produtos dos Estados Unidos ela cai a apenas 2,7%. Isso porque 48% das exportações do país entram no território brasileiro sem tarifas, e outros 15% estão sujeitos a alíquotas de no máximo 2%.