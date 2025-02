SRB sugere a governo controle fiscal e apoio a crédito para conter alta de preço dos alimentos

A SRB sugere ainda ao governo trabalhar para fortalecer o real, reduzindo o impacto do câmbio nos insumos e no preço final dos alimentos.

A Sociedade Rural Brasileira (SRB) sugeriu ao governo federal quatro eixos de medidas para o enfrentamento da alta de preços dos alimentos. Para a SRB, são necessários: controle fiscal, apoio ao produtor rural, infraestrutura agrícola e estabilidade cambial. O conjunto de ações recomendado pela SRB inclui, no âmbito macroeconômico, a redução de gastos públicos e implementação de medidas que contenham a inflação, visando à valorização do real e à redução da taxa de juros.

No aspecto do apoio ao produtor rural, a SRB recomenda apoio ao crédito e ao seguro rural e a criação de políticas que reduzam custos de produção, como a regulamentação da Lei de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).

Em infraestrutura agrícola, a SRB cita a adoção pelo governo de ações para desburocratizar o licenciamento de projetos logísticos, sejam aquaviários, ferroviários ou rodoviários, a fim de reduzir o custo de transporte. A criação de mecanismos de redução de custos de sistemas de armazenagem também é levantada pela SRB, que sugere a criação de um programa aos moldes do Empréstimo do Governo Federal (EGF), linha de crédito extinta voltada à armazenagem de produtos agrícolas, para incentivar a armazenagem em momento de preços baixos no mercado evitando a venda pelo produtor das commodities agrícolas abaixo do custo de produção.

O documento, assinado pelo presidente da SRB, Sérgio Bortolozzo, foi enviado à Presidência da República, à Vice-Presidência da República, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério da Agricultura e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.

"O produtor rural brasileiro, como qualquer outro cidadão, espera conseguir produzir com segurança para que possa produzir cada vez mais. Esperamos que este cenário se resolva o mais rápido possível para termos mais abundância em nossas mesas", afirmou a SRB ao defender a implementação prática das medidas de estruturação de política econômica.