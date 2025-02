Shein quer 85% de suas vendas no Brasil sendo de produtos ou vendedores locais

Entre os produtos disponíveis no marketplace da Shein no Brasil, 75% são produzidos localmente / Crédito: Jade Gao/AFP

A Shein espera que 85% de suas vendas no Brasil sejam provenientes do mercado nacional até o final de 2026, ou seja, compostas por produtos locais ou realizadas por vendedores brasileiros no marketplace da empresa. A plataforma conta atualmente com 30 mil vendedores e 50 milhões de consumidores no País. SIGA o canal de Economia do O POVO no WhatsApp Até o fim do ano que vem, a varejista online de fast fashion espera também gerar 100 mil empregos, diretos e indiretos. Até hoje, a companhia calcula ter gerado mais de 50 mil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "O Brasil foi o primeiro País a contar com o marketplace da Shein e, de abril de 2023 para cá, notamos um crescimento expressivo e uma forte adesão dos vendedores nacionais", disse o CEO da Shein no Brasil, Felipe Feistler.

Quando a Shein estabeleceu uma presença corporativa no País, em maio de 2022, Feistler disse que teve a oportunidade de dialogar com comerciantes brasileiros e, que de forma "lenta e manual", passou a entender como funcionava a venda e a digitalização destes empreendedores. "No início, fomos ao Brás e ao Bom Retiro para entender como era a venda online. E de uma forma bem prática, abríamos o computador e entendíamos o site do vendedor. Apenas assim entendemos a oportunidade do marketplace como uma vitrine para os negócios no País", contou. Shein e Shopee: SAIBA qual o impacto da 'taxa das blusinhas' nas vendas das lojas estrangeiras no Brasil