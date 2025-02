Receita da Nestlé recua 1,8% em 2024, mas supera estimativa

O lucro líquido ficou em linha com o estimado por analistas, em dados compilados pela empresa, que indicavam um valor de 10,89 bilhões de francos suíços. Já a receita ficou ligeiramente acima do esperado, de 91,02 bilhões de francos suíços. Na bolsa suíça, as ações da Nestlé subiam 6,02% por volta das 7h40 (de Brasília).

A Nestlé informou nesta quinta-feira (13) que a receita da companhia no acumulado de 2024 recuou 1,8% em comparação com o ano anterior, somando 91,35 bilhões de francos suíços (cerca de US$ 99,98 bilhões) ante 93 bilhões de francos suíços. Já o lucro líquido da companhia foi 2,9% menor, passando de 11,21 bilhões de francos suíços, ou 4,14 francos por ação, para 10,88 bilhões de francos suíços, ou 4,19 francos por ação. Em termos ajustados, o lucro por ação perdeu 0,8%, a 4,77 francos.

Em relatório, a Nestlé reportou seu menor crescimento orgânico anual nas vendas em mais de duas décadas, com a retração nos gastos do consumidor após uma inflação alta nos últimos anos. As vendas orgânicas subiram 2,2% no ano passado, o que indica forte desaceleração em comparação com o crescimento de 7,2% em 2023, apesar de estar em linha com o esperado por analistas, de 2,1%. Já o crescimento interno real (RIG) voltou a ficar positivo, em 0,8%. "Os preços aumentaram 1,5%, refletindo uma redução na inflação em quase todas as categorias após dois anos de altos custos de insumos e aumentos de preços", disse a empresa.

Por região, o crescimento orgânico foi impulsionado pelos mercados emergentes e pela Europa, que juntos mais do que compensaram a queda na América do Norte, afirmou a Nestlé. Nos mercados desenvolvidos, o crescimento orgânico foi de 1,2%, com preços e crescimento interno real (RIG) positivos. Nos mercados emergentes, o crescimento orgânico foi de 3,7%, liderado pelos preços com RIG positivo.

O café foi o produto que mais contribuiu com o crescimento orgânico, com alta de um dígito médio, apoiado pelas marcas Nescafé, Nespresso e Starbucks, disse a Nestlé. As vendas de confeitaria cresceram a uma taxa de um dígito médio, lideradas pelo KitKat, além de marcas locais. O segmento PetCare obteve crescimento de um dígito baixo, assim como o segmento de águas e nutrição infantil. Além disso, a Nestlé Health Science avançou a um dígito médio. Já o segmento de lácteos recuou, junto com o setor de culinária.

"Em um contexto macroeconômico desafiador e com um ambiente de consumo fraco, alcançamos um desempenho sólido em 2024, alinhado com nossa última orientação. O crescimento orgânico foi de 2,2%, com um retorno ao crescimento interno real positivo de 0,8%, e ambos se fortaleceram na segunda metade do ano", disse no comunicado o CEO da Nestlé, Laurent Freixe. Segundo ele, ainda, o fluxo de caixa livre melhorou para 10,7 bilhões francos suíços, e o Conselho propôs um aumento no dividendo para 3,05 francos suíços por ação.