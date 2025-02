Juros: taxas recuam com varejo fraco e alívio na tensão com tarifas de Trump

Os juros futuros de longo prazo engataram recuo consistente a partir do meio da tarde, após passarem a sessão oscilando entre viés de baixa e estabilidade. As taxas longas firmaram sinal de queda acompanhando o recuo maior das taxas dos Treasuries, movimento relacionado, por sua vez, ao anúncio da reciprocidade na aplicação de tarifas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que se mostrou menos danoso do que o esperado. Já nos prazos curtos e intermediários, a percepção de enfraquecimento da economia via retração das vendas no varejo manteve as taxas em baixa desde a abertura.

Com a nova onda de alívio nesta sessão, a curva toda fechou abaixo da marca de 15%. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 encerrou em 14,82%, de 14,89% ontem no ajuste, e o DI para janeiro de 2027 passou de 15,05% para 14,93%. A taxa do DI para janeiro de 2029 terminou a 14,78%, de 14,91%.