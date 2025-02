Índice de confiança da indústria fica em 49,1 pontos em fevereiro e indica pessimismo, diz CNI

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) manteve-se em 49,1 pontos na passagem de janeiro para fevereiro, indicando pessimismo por parte do empresariado no segundo mês do ano. A pesquisa foi divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quinta-feira, 13.

A especialista em Políticas e Indústria da CNI, Cláudia Perdigão, diz que o pessimismo dos empresários impacta as decisões de negócio do setor. "Em um cenário de baixa confiança, espera-se desaceleração de investimentos. Após 2024 registrar evolução muito positiva desse indicador, essa queda na confiança pode impactar o andamento dos projetos que não foram executados no ano passado e ficaram para 2025. Isso acende um sinal de alerta para os próximos meses", diz.