IBGE avalia que 2024 foi ano bem forte para o varejo

O comércio varejista brasileiro teve um ano de 2024 "forte", marcado por sucessivas renovações de recorde de vendas, embora o contexto do primeiro semestre tenha sido mais favorável do que o do segundo, quando houve redução de ritmo. A avaliação é do gerente da Pesquisa Mensal do Comércio no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cristiano Santos.

O comércio varejista cresceu 4,7% em 2024, melhor desempenho desde 2012, quando houve uma expansão de 8,4%. Além disso, foi o oitavo ano consecutivo com crescimento no volume vendido. Em 2023, o varejo tinha expandido 1,7%.