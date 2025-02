Coreia do Sul permitirá que empresas participem do mercado de criptomoedas gradualmente

A Comissão de Serviços Financeiros (FSC, na sigla em inglês), principal reguladora financeira da Coreia do Sul, anunciou que permitirá gradualmente a participação de empresas no mercado de criptomoedas, em resposta à "crescente demanda por negociações institucionais" de ativos digitais. A autorização começará com instituições de caridade e universidades no país.

"Considerando o potencial de conflitos de interesse com os usuários decorrentes de grandes vendas pelas exchanges, o plano é permitir isso gradualmente, após o estabelecimento de uma 'Diretriz de Vendas' comum entre os operadores", informou a FSC em comunicado.