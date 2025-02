Commerzbank lucra mais que o esperado e anuncia planos de cortar 3.900 funcionários

O Commerzbank, segundo maior banco da Alemanha, divulgou nesta quinta-feira, 13, que obteve lucro líquido de 750 milhões de euros no quarto trimestre de 2024, bem acima do ganho de 395 milhões de euros apurado em igual período de 2023. O resultado superou a previsão de analistas, de 547 milhões de euros, de acordo com consenso fornecido pelo próprio banco.

A receita com juros no trimestre caiu para 2,08 bilhões de euros, de 2,13 bilhões de euros um ano antes, e ficou um pouco abaixo da projeção do mercado, de 2 bilhões de euros.