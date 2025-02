Citi quase dobra tamanho no Brasil em três anos e deve ampliar investimentos no País

O Citi cumpriu as metas do plano de investimentos na franquia brasileira desenhado para o período entre 2022 e 2024, e deve ampliar a aposta no próximo ciclo. O investimento em tecnologia deve ser o pilar, junto com a expansão de negócios em diferentes áreas. Foi esse conjunto que fez com que o volume de ativos do banco saísse de R$ 134 bilhões em 2021 para R$ 226 bilhões no ano passado, crescimento de 69% no período. Operando apenas com clientes de atacado, o Citi é o maior banco americano no Brasil e o segundo maior estrangeiro, atrás apenas do Santander, que também está no varejo.

"Estamos finalizando o nosso novo plano de investimento para os próximos três anos. Direcionalmente, é de investimento e mais crescimento", afirmou ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o presidente do Citi no Brasil, Marcelo Marangon. Nos últimos três anos, o banco investiu mais de US$ 50 milhões em tecnologia, além do orçamento tradicional.