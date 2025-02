CEO da Nissan diz que não houve discussão em nível gerencial com a Foxconn

Com o fim das negociações com a Honda, a Nissan afirmou que iria procurar ativamente outras oportunidades de parceria. Segundo os analistas, é provável que a Nissan vá em busca de ajuda para reforçar as suas finanças e desenvolver novas tecnologias, e a fabricante taiwanesa de produtos eletrônicos Foxconn, mais conhecida pela montagem de iPhones e outros produtos Apple, é uma das candidatas.

Young Liu, presidente da Foxconn, disse nesta quarta-feira, 13, que estava aberto a colaborar com a Nissan, mas que não tencionava avançar para uma aquisição.