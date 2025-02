MDIC: Defesa terá investimento de R$ 112,9 bi e Embraer assinará acordo com Finep e BNDES

O governo Lula divulgou nesta quarta-feira, 12, que há R$ 112,9 bilhões em investimentos, sendo R$ 79,8 bilhões públicos e R$ 33,1 bilhões privados, previstos para as políticas de desenvolvimento da indústria da defesa. Os valores serão destinados à chamada "Missão 6" da Nova Indústria Brasil (NIB), focada em tecnologias estratégicas para a soberania e defesa nacionais. O Planalto promoveu nesta quarta uma cerimônia para divulgar esses números e comemorar um ano de lançamento da NIB, com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

De acordo com o MDIC, o evento também marca a assinatura da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de contrato com a Embraer para projetos de inovação no setor.

A pasta informou que, de recursos públicos, são R$ 31,4 bilhões do PAC Defesa voltados para projetos como o caça Gripen, o avião cargueiro KC-390, viaturas blindadas, fragatas e submarinos. A Finep também investe em projetos estratégicos, como o reator multipropósito brasileiro e o foguete de decolagem para veículos hipersônicos, com R$ 4,2 bilhões já colocados e previsão de mais R$ 331 milhões. Já o BNDES e o Banco do Brasil apoiaram as exportações do setor com mais de R$ 23,75 bilhões até o momento, e o BNDES projeta mais R$ 20 bilhões até 2026.

De investimentos privados, os R$ 33,1 bilhões são divididos entre os setores aeroespacial e defesa (R$ 23,7 bilhões), nuclear (R$ 8,6 bilhões) e segurança e outros (R$ 787 milhões). A prioridade da Missão 6 é o fortalecimento de três cadeias prioritárias, de satélites, veículos lançadores e radares. "Esses setores foram definidos com base na existência de capacidades locais construídas, potencial de geração de exportações de alta intensidade tecnológica e de geração de empregos qualificados", disse o MDIC.