Com investimento de R$ 750 milhões, é inaugurada usina eólica em Icapuí

Novo parque de produção eólica em Icapuí recebeu investimento de R$ 750 milhões / Crédito: Thiago Gaspar/Governo do Ceará

O parque de produção de energia eólica do Grupo Darby Internacional Capital foi inaugurado em Icapuí (Litoral Leste). Com investimento da ordem de R$ 750 milhões, a infraestrutura possui capacidade instalada de 112,5 MW. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A inauguração da usina Kairós contou com a participação de executivos da empresa investidora e também do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que destacou que a capacidade de geração é suficiente para abastecer uma cidade do porte de Teresina (PI).

O investimento da empresa de energia na região gerou 1.200 empregos na fase de construção e, pelo menos, 60 empregos permanentes na manutenção e operação do empreendimento.

A usina conta com um total de 25 aerogeradores do tipo V150-4,5MW, sendo todas as turbinas fabricadas em Aquiraz (Região Metropolitana), na fábrica da Vestas. Elmano de Freitas destacou a capacidade de geração do empreendimento, suficiente para abastecer um município do tamanho de Teresina (PI) Crédito: Thiago Gaspar/Governo do Ceará Um estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV) apontou ainda que o investimento representará um incremento de R$ 2,175 bilhões no Produto Interno Bruto (PIB) cearense.